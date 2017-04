Klar opbakning til Kim som Siumut-formand

Kim Kielsen er den rigtige formand for Siumut.

Det er den klare holdning blandt de brugere, der har deltaget i en netafstemning her på Sermitsiaq.AG.

Tallene viser lørdag klokken 8:45, at 43 procent mener, at Kim Kielsen fortsat skal være formand for det regeringsbærende parti.

Internet i partiet har der de seneste måneder været en tiltagende kritik af formanden, som foreløbigt kulminerede med at Vittus Qujaukitsoq mandag smækkede med døren, forlod Naalakkersuisut og erklærede sig parat til at udfordre Kim Kielsen på formandsposten.

Men skulle Siumut vælge ham som ny formand ved generalforsamlingen i august, så kunne noget tyde på, at han ville få en stor opgave med at overbevise befolkningen. Kun 21 procent af vores læsere kan forestille sig ham som en kommende formand.

Fremfor Vittus Qujaukitsoq foretrækker brugerne en helt tredje kandidat. 36 procent kunne forestille sig en person, som endnu ikke har meldt sig på banen som officiel kandidat.

Men også foran denne mulige kandidat har Kim Kielsen fortsat et forspring på 6 procentpoint.

Det skal understreges, at dette ikke er en repræsentativ undersøgelse, men en afstemning på nettet.