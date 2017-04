Ung forkæmper for selvstændighed udfordrer Kim Kielsen

Siumut skal have en en ny formand. Det mener Kaaleeraq M. Andersen, der for et år siden gjorde sig bemærket med en dokumentarfilm om selvstændighed.

Siden har han meldt sig ind i Siumut med den klare dagsorden, at Grønland skal styre målrettet mod at blive uafhængigt af Danmark.

Den unge mand har tidligere været kritisk over Siumuts formand, Kim Kielsen, men nu kræver han helt åbent, at der skal vælges en ny formand ved generalforsamlingen i august.

- Den nye formand skal gøre to ting. Den pågældende skal samle partiet og skal samtidig arbejde for selvstændighed, siger Kaaleeraq M. Andersen til Sermitsiaq.AG.

Det er den seneste rokade i Naalakkersuisut, der får ham til at skærpe tonen. Han anerkender, at formanden for Naalakkersuisut har ret til at sætte sit hold, som han ønsker.

Samtidig mener han dog, at det efterhånden mere ligner Kim Kielsens personlige flytten rundt med legoklodser end en klar politisk linje.

Skeptisk overfor Vittus

Samtidig er han dog ikke parat til at give den hidtil eneste anden officielle kandidat til formnandsposten, Vittus Qujaukitsoq sin uforbeholdne støtte.

- Er han i virkeligheden en leder? Og kan han samle partiet? spørger Kaaleeraq M. Andersen retorisk.

Han mener, at fløjkrigen i partiet risikerer at fortsætte, blot med modsat fortegn, hvis Vittus Qujaukitsoq overtager roret.

- Det ville være spændende med et helt nyt ansigt - ikke en der er helt ung og uerfaren - men en som vi ikke tidligere har set som formandskandidat.

Selv overvejer Kaaleeraq M. Andersen at opstille til partiets hovedbestyrelse.