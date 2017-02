Kimmernaq: Velkommen, kære flygtninge

Som oftest er de sangens tjeneste, at Kimmernaq Kjeldsen oplader sin røst. Men i denne uge er det til fordel for større åbenhed overfor flygtninge.

Det sker i en klumme i denne uges udgave af AG.

Kritiserer reaktion på forslaget

I slutningen af januar foreslog Siumut Ungdom, at Grønland skal tage imod flygtninge. Dermed bakker de op om et tidligere forslag fra Inuit Ataqatigiit.

Kimmernaq Kjeldsen går ikke så meget ind på det konrete forslag, men mere på reaktionen på det.

- Jeg er godt nok overrasket over, hvor fjendtlig den er, skriver hun i sin klumme.

Artiklen om forslaget fra Siumut Ungdom blev kommenteret flittigt her på hjemmesiden. Langt de fleste kommentatorer, var afvisende overfor ideen.

- Folk er jo helt forfærdede over forslaget, mener Kimmernaq Kjeldsen.

'Grønlandsk Folkeparti'

Hun henviser til argumenterne om, at man skal tage sieg af sine egne først og frygten for, at den fremmede religion skulle 'forpeste samfundet'.

- Man skulle jo tro, der var dannet et nyt parti der hedder "Grønlandsk Folkeparti", skriver hun.

'Vis åbenhed'

Kimmernaq Kjeldsen argumenter ikke for, at Grønland nødevndigvis skal tage imod flygtninge her og nu. Hendes æringe er, at diskutere selve holdningen til spørgsmålet.

- Lad os være åbne og gode eksempler i en verden, der bliver mere og mere fremmedfjendsk, slutter hun sin appel.

En afstemning blandt brugerne af Sermitsiaq.AG viser, at 72 procent er imod forslagt om at tage imod flygtninge. Kun 26 procent er tilhængere af ideen.

Du kan læse hele KImmernaq Kjedsens klumme i AG: