Klart flertal mod flygtninge

Et stort flertal af Sermitsiaq.AGs brugere vender sig imod et forslag om at tage imod flygtninge.

Det er Siumuts Ungdom, der står bag forslaget, som dermed bakker op om et tidligere forslag fra Inuit Ataqatigiit.

Næsten 80 procent imod

Kun 20 procent syntes, at Grønland skal tage imod flygtninge, hvorimod hele 77 procent er imod. Resten af de 566, der ind til videre har deltaget i afstemningen svarer, ved ikke.

Formanden for Siumut Ungdom, Steve Olsvig Sandgreen begrunder forslaget med, at Grønland skal tage et ansvar i verden.

- Vi har problemer i vores land, men det har alle lande. Vi må vise medmenneskelighed og hjælpe dem der har det værre, skriver han i en pressemeddelelse.

'Løs problerne i Grønland først'

Men netop det argument syntes ikke at bide på læseren.

- Hvordan skal Grønland tag ansvar for andre lande når man ikke kan tage ansvar for vores eget land? Menneskelighed skal vi da også have til vores landsmænd. Tag først ansvar til vores børn og unge samt ældre her i vores land før vi tager andre landes ansvar.., skriver for eksempel Natalia Ottosen Lerch i en kommentar til artiklen.

- Hvor skal de bo? Hvad skal de lave? Hvem skal undervise deres børn? Hvordan skal de leve? Hvad er fremtidsudsigterne for dem? Jeg syntes selvfølgelig man skal hjælpe dem der er i nød, men der skal også tænkes realistisk, lyder det fra Liss Stender.

Modstand fra egne

Der er dog også enkelte, der bakke op om idéen.

- God initiativ, det er sundt at få noget fremartet kultur ind i landet, der er masser af huse rundt om i de mindre byer som bare står tomme, og mangler der boliger er det vel bare at få bygget. Kalaallit nunaat er vel for mennsker, også dem i nød, skriver Mads Trans.

Men også fra egne rækker er der kritik. Kaaleeraq Møller Andersen, der sidste efterår under stor bevågenhed meldte sig ind i Siumut, tager skarpt afstand fra forslaget.

- Når nu vi har så mange sociale problemer her i Grønland og stor boligmandel i større byer, Hvordan har Siumut Ungdoms formand tænk sig gøre det?, skriver han i en mail til Sermitsiaq.AG.