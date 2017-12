Julemandsdebat: Fallit-erklæring af Visit Greenland

Til dr.dk sagde Visit Greenlands direktør Lykke Geisler Yakaboylu i går:

Finsk cirkus

- Julemanden er i Danmark kendt for at komme fra Grønland. Men i andre lande forbinder man ham med Finland. Og det cirkus, finnerne har, kan vi ikke konkurrere med.

Læs også: Visit Greenland: Lad bare finnerne få julemanden

Direktøren tilføjede endda:

- Vi har satset på det tidligere, og det fejlede, så Finland må gerne få julemanden for vores skyld.

Det har skabt en voldsom debat på Sermitsiaq.AG, siden vi lørdag morgen bragte historien.

Anna Wangenheim: - Mage til kynisme skal man lede længe efter, øv!

Jan Werner Thomsen: - Endnu et eksempel på, at det er amatører der skal promenere Grønland ude i verden: julemanden er et "brand", der er kendt i alle klodens lande - tåbeligt med sådan en udmelding.

René Nielsen: - Sikke en faliterklæring, og en rigtig dårlig udmeldning fra Visit Greenland.

Lennie Boesen: - Kan Visit Grønland virkelig beslutte det på hele Grønlands vegne?

Pressemeddelelse fra Visit Greenland

Julemands-debatten affødte derefter en pressemeddelelse fra Visit Greenlands direktør, der blev sendt til redaktionerne lørdag eftermiddag. Nu med et helt andet signal fra direktørens side, hvor hun under overskriften ”Selvfølgelig har Grønland ikke opgivet julemanden” skriver:

- Julemanden lever i bedste velgående i det evige vinterlandskab et sted ude i indlandsisen. Han har nok ikke selv opdaget den debat der raser, om hvor han bor, fordi han, som alle ved, har rygende travlt med at dele de sidste julegaver ud inden juleaften. Sådan ønsker vi at tænke på julemanden, og selvfølgelig har Grønland ikke opgivet julemanden eller i gang med at forære ham væk. Skarpere kan det ikke slås fast, skriver Lykke Geisler Yakaboylu i pressemeddelelsen.

Sættenissen

- Mange andre lande med Finland i spidsen har de senere år investeret massive beløb i at kommercialisere myten om julemandens tilholdssted med forlystelsesparker, diverse shows og byggerier. Der er tale om investeringer og beløbsstørrelser, hvor Visit Greenland af helt naturlige årsager ikke kan være med. At udlægge dette, som at hele nationen er ved at opgive julemanden er så fjollet en idé, at man kun kan vælge at se det som at sætternissen har været på spil i DR, skriver direktøren for den grønlandske turistorganisation.

Fejlciteret?

Hun nævner imidlertid ikke med et ord, om hun er fejlciteret af dr.dk. Og hun undgår behændigt at fortælle, om Visit Greenland nu pludselig gerne vil markedsføre julemanden som hjemmehørende i Grønland, selv om det åbenbart skulle være i et mindre omfang end Finland.