Alt bronzealderens jern kom fra det ydre rum

En dolk, et armbånd og en hovedstøtte fra den egyptiske kong Tutankhamons grav er »helt sikkert« lavet af jern fra det ydre rum.

Det samme gælder en 4.500 år gammel dolk fra Tyrkiet, et smykke fra Syrien, økser fra Kina og flere andre Bronzealdergenstande, konkluderer et nyt studie publiceret i Journal of Archaeological Science. Det skriver Videnskab.dk.

I studiet skriver den franske professor i geokemi Albert Jambon sågar, at hans resultater »tyder på, at det meste eller alt jern fra bronzealderen stammer fra meteoritter.«

Er du skeptisk?

Selvom ideen måske lyder mærkelig, viste en rundringning til flere bronzealdereksperter hurtigt, at det hverken er særlig opsigtsvækkende eller usandsynligt for arkæologer, at Jordens ældste jerngenstande kan have kosmisk oprindelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan kan jeg vide, om jeg har fundet en meteorit?

- Baseret på vores nuværende viden fra arkæologiske fund og kemiske analyser ser det ud til, at alle artefakter af jern fra bronzealderen er lavet af meteoritisk jern – altså jern fra rummet, lyder det fra Thomas Birch, som er adjunkt og arkæolog med speciale i fremstilling af jern og andre metaller ved Aarhus Universitet.

Meteoritekspert: Det er oplagt

Arkæolog og lektor Henriette Lyngstrøm, som forsker i tidlig fremstilling af jern i Danmark, påpeger, at det slet ikke er en ny ide, at de sjældne fund af jern fra bronzealderen kan stamme fra rummet.

- Det har man diskuteret længe, men i studiet her har de prøvet at analysere det på en ny måde, siger Henriette Lyngstrøm, som er lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet.

Geofysiker Henning Haack, som i flere årtier har forsket i meteoritter, mener også, at det nye studie er overbevisende.

Læs mere på Videnskab.dk: Guld-figurer var jernalderens Roskilde-armbånd

- Vi kender massevis af jernmeteoritter, og de fleste af dem, vi finder, er faldet ned i forhistorisk tid. Så det er da helt oplagt, at vores forfædre har fundet dem i ny og næ og brugt dem til at lave værktøjer. Det synes jeg slet ikke er overraskende, siger Henning Haack, som tidligere var lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, og i dag er tilknyttet Mærsk McKinneys Videncenter i Sorø samt Maine Mineral and Gem Museum i USA.

Disse genstande er undersøgt

I det nye studie har Albert Jambon brugt et bærbart instrument – et såkaldt røntgen fluorescens spektrometer – til at måle på indholdet af grundstoffer i nogle af Jordens ældste arkæologiske fund, som indeholder jern.

Hans analyse inkluderer blandt andet en dolk, et armbånd og en hovedstøtte fra den berømte egyptiske kong Tutankhamos grav (1350 f.v.t). I et andet studie fra 2016 konkluderede andre forskere i øvrigt også, at jernet i dolken kom fra rummet.

Læs mere på Videnskab.dk: Grønlands jernalder kom fra rummet

Han har også analyseret perler fra Gerzeh i Egypten (cirka 3200 f.v.t) og flere økser fra Shang-dynastiet i Kina (1400 f.v.t.)

Det nye studie har samlet analyseret en håndfuld af de ældste jernfund, som kommer fra vidt forskellige egne af kloden. På baggrund af indholdet af det karakteristiske indhold af nikkel og kobolt i det gamle jern, konkluderer forskeren, at jernet kommer fra meteoritter.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor vil Trump tilbage til Månen?

Jyllands måske tidligste konge – eller dronning – brændt ved Gudenåen

Video fra succesfuld test: Rumturister får fin udsigt