Islændingene skal til valgurnerne 28. oktober

Næsten præcist et år efter seneste valg til Altinget skal de islandske vælgere igen til stemmeurnerne.

Præsident Guðni Th. Jóhannesson har netop meddelt, at han støtter statsminister Bjarni Benedikts­sons anbefaling om at afholde valg 28. oktober. Det skriver ruv.is.

LÆS: Brev i sag om sexovergreb fælder Islands regering

Senest var der valg 29. oktober sidste år, som ligeledes blev holdt i utide. Dengang var det skandalen om de såkaldte ‘panama-papirer’, der udløste valget.

LÆS: 77 år gammel paragraf skyld i islandsk regeringskrise

Denne gang er det en sag om en pædofildømt, der bringer regeringen til fald. Statsminister Bjarni Benedikts­sons far har underskrevet en anbefaling om, at en mand dømt for årelange overgreb på sin steddatter skal have sit navn renset igennem en såkaldt æresoprejsning.

LÆS: Islands statsminister udskriver valg i utide

Den sag fik koalitionsparteneren Lys Fremtid til at trække sig fra regeringen.