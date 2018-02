Martin Møller slutter i den tunge ende

Den grønlandske langrendsløber Martin Møller, der i international sammenhæng stiller op for Danmark, gjorde ikke meget væsen af sig i sin første optræden ved OL i Pyeongchang.

37-årige Møller har kæmpet med sygdom ved OL og sluttede som nummer 90 i 15 kilometer fristil, hvor han var 5:51 minutter langsommere end den bedste. Han løb i en tid på 39:35 minutter.

Ved OL for fire år siden blev Møller nummer 58 på samme distance. Dengang var det dog i 15 kilometer klassisk, hvilket er Martin Møllers foretrukne stil. Den rutinerede langrendsløber er dog tilfreds med præstationen omstændighederne taget i betragtning.

- Jeg kom godt i gang og havde gode ski. Jeg løb bedre end min seedning, og det må jeg være tilfreds med.

- Det var et hårdt løb, og jeg kunne godt have håbet at være endnu friskere, men det er jeg helt sikkert i næste uge, siger Martin Møller.

Han har god tid til at komme helt op på mærkerne, for han skal først i konkurrence igen på OL's sidstedag 24. februar, hvor han er til start på kongedistancen 50 kilometer klassisk.

Det var den firedobbelte Tour de Ski-vinder Dario Cologna, der tog sig af guldet i fredagens løb.

Schweizeren var 18 sekunder hurtigere end Simen Hegstad Krüger fra Norge, mens bronzen gik til russeren Denis Spitsov, der stiller op under olympisk flag.