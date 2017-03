Isbjørn, narhval og hvalros eftertragtet i Europa

Europæiske turister vil gerne betale for at se på grønlandske dyr. Det vurderer et museum i Tjekkiets hovedstad, Prag, og de har derfor bedt Østgrønlandske Nanu Travel om assistance til at indfange tre dyrearter til museets samling.

Det drejer sig om isbjørn, narhval og hvalros.

- Jeg har emailet sammen med Praga National Museum siden januar. Vi venter på at få dokumenter fra Selvstyret, da jeg skal have tilladelse, inden vi udfører jagt for museet, oplyser Mette Barselajsen fra Nanu Travel.

Laver også trofæjagt

Nanu Travel er en turistoperatør i Ittoqqortoormiit, der blandt andet tilbyder ture med slædehunde og snescootere. Bureauet tilbyder også trofæjagt til turisterne i området og har servicekontrakt med Kommuneqarfik Sermersooq omkring turismefremmearbejde i Ittoqqortoormiit.

200 år gammelt

Hvis der gives tilladelse til nedlæggelse af de ønskede dyr, vil dyrene tilgå et museum, der har rødder tilbage til 1818. Det er nemlig Nationalmuseet i Prag, der har henvendt sig.

Museet er kendt for sine imponerende hovedbygninger, der pt. er under restauration. Museet har dog flere bygninger og afdelinger og tilbyder i øjeblikket en særudstilling; en sanseudstilling hvor oprindelige folks kultur er i fokus.