Zoo satser på grønlandsk tema

Zoologiske have i Aalborg får 10 mio. til at få sat gang i Grønlandsafdelingen. Det er Aalborg kommune, der nu går ind og garanterer et bidrag til det storslåede projekt med blandt andet Ekspedition Sikumiut, hvor havens gæster tages på en rejse rundt i Grønlands dyrerige.

Det skriver nordjydske.dk.

- Det er Aalborg Zoo, der er eksperter i at udvikle zoo, så vi siger, at vi vil godt med til at støtte zoologisk have, fordi vi mener, at det er en vigtig institution både i forhold til turisterne, men også for vores mange indbyggere, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske.dk.

Med det tocifrede millionbeløb har den zoologiske have fået papir på, at Grønlandsafdelingen ikke kun er en god ide, men også et projekt, der bliver realiseret. Dermed får haven lettere ved at hente de manglende millioner til projektet hjem via fundraising.

Planerne for den nye afdeling blev præsenteret før sommer. Det drejer sig blandt andet om et stor tematiseret Grønlands-område, der kommer til udgøre godt 25% af havens areal. Ud over at møde de grønlandske landdyr er det også planen, at gæsterne skal opleve en virtuel fremstilling af de store havdyr og livet under havoverfladen.