IA'er: Tilskud vil styrke kunsten i Grønland

- I de forgangne år har der ikke været mere bevilling til kunst og idræt, men efter ønske fra Inuit Ataqatigiit vil der til næste år, 2018, være rekordstore ekstraordinære bevillinger til musik, teater, filmvirksomhed, forfatterskab samt til idræt.

Det skriver IA's Peter Olsen i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at afsættelse af midler til disse formål vigtigere end nogensinde før.

- Styrkelse af kunst vil gavne dem der lever af det, det styrke branding af Grønland, samt mulighed for mere eksport af kunst. I en tid med store sociale udfordringer er behovet for at styrke krop og sjæl mere nødvendig end nogensinde og ikke mindst er afsættelse af midler til disse formål vigtigere end nogensinde før, siger han.

Bevillinger er fordelt således:

- Tilskud til Nationalteatret øgede vi med 3 millioner kroner, ligesom vi fik afsat en pulje på 1 millioner kroner som enkelte skuespillere eller teatergrupper kan søge hos. Vi fik afsat 1 mio. kr. til forbedring af filmvirksomhed samt til etablering af filmværksted. Vi øgede bevillinger til forfattere samt forlagsvirksomhed med 500.000 kroner, fremhæver han.

Inatsisartut oprettede således en pulje på 1 millioner kroner som kan bruges til tilskud til dækning af idrætsforeningers omkostninger til musikeres rejser i forbindelse med foreningernes indsamlingsarrangementer.

- Ligesom vi fik forhøjet puljen hvor landsholdsmedlemmer kan søge indtægtstab fra 250.000 kroner til 1 millioner kroner, lyder det i en pressemeddelelse.

