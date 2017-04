IA: Nu skal det være slut med svingdørene

Koalitionspartnere Inuit Ataqatgiit kræver, at det nu skal være slut med svingdørene i regeringskontorerne.

I en pressemeddelelse kritiserer partiets ordfører, Bendt B. Kristiansen nu de hyppige udskiftninger blandt naalakkersuisut.

- Hvis vigtige reforminitiativer skal lykkes skal der nu tages udgangspunkt i politisk initiativer og disse skal fremmes. Sager forsinkes udskiftninger og ved valg i utide, skriver han.

Direkte henvendt til formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) forlanger han nu ro på bagsmækken.

- Inuit Ataqatigiit kræver at formanden for Naalakkersuisut udviser stabilitet i sin ledelse. Befolkningen har et klart krav om at der skal udvises tryghed i ledelsen af vort land, lyder Bendt B. Kristiansen umisforståelige udmelding.

Han skriver videre, at IA forventer stabilitet af deres medlemmer af Naalakkersuisut, og tilføjer, at de efter hans mening lever op til dette.

- Ethvert medlem af Naalakkersuisut skal have dette i centrum for sit virke, skriver Bendt B. Kristiansen og med slet skjult henvisning til uroen i Siumut:

- Andre partier må vægte dette højt, uanset hvilke uoverensstemmelser de end måtte have internt og udvise stabilitet overfor deres vælgere.