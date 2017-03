IA er modstander af Royal Greenland-privatisering

Der er nu åben uenighed i koalitionen om en privatisering af Royal Greenland.

Inuit Ataqatigiit melder nu klart ud, at de er modstander af, at fiskerikoncernen skal på private hænder.

- Hermed skal vi fra Inuit Ataqatigiit meddele, at vi ikke tilslutter os denne tanken om en privatisering af Royal Greenland, som vi mener vil kvæle mange af bostederne, skriver Hans Aronsen (IA) i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for fiskeri, Hans Enoksen (PN) har tidligere meldt ud, at han ønsker en privatisering af Royal Greenland. Dermed ville han også føre sit partis valgprogram på dette punkt ud i livet.

Hos IA, syntes man dog ikke, at det er e god idé.

- Er man vidende om, at vort land består af en langstrakt kyst med en spredt befolkning. Når snakken går om vore værdier bliver spørgsmålet om rentabiliteten overflødig. Fra Inuit Ataqatigiits side vægter vi vore fælles værdier, lyder meldingen far Hans Aronsen (IA).

Naalakkersuisut er imidlertid allerede i gang med at undersøge muligheden for en privatisering.

- Jeg kan oplyse, at Naalakkersuisuts formand for et års tid siden har igangsat et arbejde, som skal belyse forskellige modeller for hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S, sagde departementschef Søren Hald Møller 3. marts til Sermitsiaq.

Arbejdet er således allerede blevet sat i gang inden IA og Partii Naleraq trådte ind i koalitionen.

- Vi vil gerne vide om der er enighed om dette, og om man har drøftet det hos Naalakkersuisut, spørger Hans Aronsen (IA).

Han gør det klart, at IA ikke har tænkt sig at lægge stemmer til et salg af Royal Greenland.

- Vi har bygder og byer, som med udgangspunkt i Naalakkersuisuts politiske værdier og efter behov er forsynet med fiskerianlæg fra Royal Greenland, og disse er vigtige netop for de langstrakte kyster og for den spredte befolkning, fastslår Hans Aronsen (IA).