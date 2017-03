Naalakkersuisut drøfter en privatisering af Royal Greenland

Naalakkersuisuts medlem for fiskeri og fangst Hans Enoksen har i den senere tid rettet en sønderlemmende kritik mod den selvstyreejede fiskerikoncern Royal Greenland, der fisker, indhandler, producerer og sælger grønlandske råvarer.

Og i forlængelsen af sin kritik kræver Hans Enoksen en privatisering af Royal Greenland.

Det politiske ansvar for selvstyrets virksomheder ligger hos Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen.

Efter aftale med Kim Kielsen bekræfter departementschef Søren Hald Møller, at spørgsmålet om privatisering har været drøftet i Naalakkersuisut.

- Jeg har dog ikke mulighed for at orientere om indholdet af Naalakkersuisuts drøftelser, men jeg kan oplyse, at Naalakkersuisuts formand for et års tid siden har igangsat et arbejde, som skal belyse forskellige modeller for hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S, siger Søren Hald Møller til Sermitsiaq.

Parti Naleraq har privatiseringen stående i sit valgprogram og også KNAPK meldte under valgkapen ud, at de støtter em privatisering.

Læs mere i Sermitsiaq: