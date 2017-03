IA-kandidat kritiserer sociale forhold i Qaasuitsup Kommunia

I sidste uge kunne AG fortælle at 55 stillinger i socialområdet i Qaasuitsup Kommunia er ubesatte.

En del af grunden er, at stillingerne i seks måneder ikke blevet slået op, angiveligt på grund af travlhed i den afdeling, der skulle så for dette.

Edvard Kristiansen, der stiller for IA i Qaasutsoq Avannarleq, spørger om der her er tale om en skjult sparerunde fra kommunens side.

- De ansvarlige siddende politikere samt administrationen har ikke løftet deres ansvar, skriver han i et indlæg.

Edvard Kristiansen (IA) siger, at han vil gøre opprioriteringen af socialområdet til sin mærkesag, hvis han bliver valgt.

- De varme hænder der skal tage sig af borgere i samfundet er for få. Det gælder i alle byer og bygder.

- De hænder der skal tage sig af omsorgssvigtede børn er der ikke og ikke mindst er det hjerteskærende at se hvordan vi som kommune svigter de ældre ved manglende service og ubesatte stillinger, skriver han videre.

Med Upernavik som eksempel anfører han, at borgerne blivermødt af en langsommelige og dårlig service, da medarbejderne ikke ha kompetencer til at træffe beslutninger.

- I fremtiden må det være et mål at borgere som henvender sig bliver mødt af personale som har overskud og ikke mindst kompetencer til at hjælpe borgerne på rette vej, skriver Edvard Kristiansen (IA).