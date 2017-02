Hotelchefer slukker stjerne-drømme

To af Grønlands mest anerkendte restauranter – Sarfalik på Hotel Hans Egede i Nuuk og Ulo på Hotel Arctic i Ilulissat – har ingen ambitioner om at blive optaget i Michelin-guiden.

- Det er simpelt hen for dyrt, og det vil gå ud over de gæster, som ikke lige er til gourmet og ekstravagante a la carte retter, lyder det samstemmende fra de to direktører.

Vi er et hotel

- Tænk på, at vi er et hotel, hvor køkkenet skal betjene et hav af forskellige typer gæster. Lige fra overnattende gæster, konferencegæster, morgenmad og roomservice, forklarer hoteldirektør Erik Bjerregaard fra Hotel Arctic.

Kollegaen i hovedstadsbyen, Jørgen Bay-Kastrup, er af samme opfattelse:

- Det er ikke realistisk. Vi spænder vidt i dag, og vil man være en Michelin-restaurant, skal man være 100 procent dedikeret den opgave, hvilket vi aldrig formår, uden det vil skade nogle af de gæster, vi også skal betjene.

Satser på højt niveau - under stjernerne

De forklarer begge to, at de hellere vil have en restaurant med et højt niveau, der tilfredsstiller alle deres kunder.

Erik Bjerregaard er yderst tilfreds med, at Ulo og Sarfalik begge er optaget i White Guide, en nordisk pendant til Michelin, men knap så skrap at blive optaget i.

- Vi er glade og stolte over at optræde i White Guide, fordi vi på den måde blive anerkendt for det arbejde, vi gør i køkkenet, hvor vi lægger stor vægt på at anvende lokale råvarer, forklarer hoteldirektøren fra Ilulissat.

Ulo opgraderes

Han oplyser, at man til juni åbner en helt ny afdeling i restaurant Ulo, hvor de har givet den ”en tand mere” med hensyn til indretning, hygge, belysning og a la carte mad på menuen”.

- Vi kan mærke, at det har en betydning for vort køkkenpersonale, at vi er optaget i White Guide. Tror vore dygtige medarbejdere knyttes til arbejdspladsen i længere tid, fordi ambitionerne er til stede, fortæller Erik Bjerregaard.