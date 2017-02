Færøerne og Island får deres første Michelin-stjerne

Her til morgen offentliggøres navnene på de restauranter i Norden, der ifølge dækfirmaet Michelin er 'en rigtig god restaurant i sin kategori' (en stjerne), 'en omvej værd' (to stjerner) eller enddog 'værd at rejse efter' (tre stjerner).

Og for første gang har inspektørerne for Michelin Guiden belønnet restauranter på Færøerne og Island. På Færøerne er det Restaurant Koks i Thorshavn og i Island er det Restaurant Dill i Reykjavik, der hver især har fået en stjerne. Det fremgår af TV2s livedækning af uddelingen.

Begge restauranter var på forhånd blevet udpeget som oplagte kandidater, såfremt Michelin-inspektørerne skulle finde vej til de to lande.

I Danmark har i alt 24 restauranter fået tildelt stjerner, hvilket er rekord. Geranium i København har fået tre stjerner, mens AOC i København og Henne Kirkeby Kro på vestkysten har fået to.

Landets nok mest kendte toprestaurant Noma har mistet sine stjerner, da den er ved at flytte.