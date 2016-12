Hæver lønnen 5000 pr. måned

Der er i dag omkring 280 uddannede socialrådgivere, men kun få af dem arbejder inden for deres eget fag. Da socialforvaltningerne samtidig er under hårdt pres for at løfte den store opgave med behandlingen af sager om udsatte børn og unge, så tages der nu et kontant middel i brug for at lokke arbejdskraften til; penge.

- For de ledende socialrådgivere vil lønnen med faste lønelementer stige fra et gennemsnit på ca. 33.000 kr. til ca. 38.000, fremgår det af en nyhed fra Naalakkersuisut. om den nye overneskomst på området.

2.700 kr. oveni lønnen

Det er en lønstigning på 5000 kr. om måneden. For en almindelig socialrådgiver inden for børne- og ungeområdet stiger lønnen ligeledes, så det kan mærkes på pengepungen.

- Lønnen med faste lønelementer vil stige fra et gennemsnit på ca. 28.600 kr. om måneden til ca. 31.300 kr. for en socialrådgiver, der arbejder med børne- og ungesager i den kommunale forvaltning, fremgår det.

Altså en stigning på 2.700 kr. om måneden.

- Hermed gøres det væsentligt mere attraktivt for socialrådgivere at søge beskæftigelse i kommunernes socialforvaltninger, understreges det i omtalen.

Søger 6 på én gang

Når man kigger på jobannoncerne, kan man se, at socialrådgiverne efterlader mange tomme pladser ude i kommunerne. Blandt andet søger Kommune Kujalleq personale til at håndtere de mange børnesager i deres forvaltning.

- Kommune Kujalleq søger kvalitetsbeviste socialrådgivere som børne- og unge sagsbehandlere i Nanortalik, 3 i Qaqortoq og 2 i Narsaq, fremgår det af et aktuelt jobopslag.

At der er behov for at forbedre forholdene for socialrådgiverne blev blandt andet omtalt i en rapport tidligere på året, lavet af forsker og adjunkt på Grønlands Universitet, Steven Arnfjord, og forsker Lise Hounsgaard fra Sydjysk Universitet.

Læs også: Socialarbejdere: Vi er ikke robotter

De kunne i Nuuk ugeavis afsløre, at den gruppe socialrådgivere fra Nuuk, som de havde interviewet, følte sig alene med opgaverne og blev stressede over, at der ikke blev fulgt op andre steder i systemet.

Mere efteruddannelse

Naalakkersuisut lover da også, at det ikke kun er kolde kontanter, der skal tiltrække og fastholde arbejdskraften inden for det udfordrende og krævende arbejde med udsatte børn og unge.

- Kommunernes sagsbehandlere skal understøttes langt bedre, end de bliver i dag fra centralt hold. Dette kommer til at ske igennem en lang række initiativer, der iværksættes via den nye socialstyrelse, herunder mere ensartede arbejdsgange, mere efteruddannelse, en vidensportal med udveksling af de bedste erfaringer, bedre it-systemer, bedre overblik over handlemulighederne og frem for alt løbende hjælp og støtte fra centrale videnspersoner i socialstyrelsen.

Nu skal der handles

Lønforhøjelsen er altså en del af en samlet indsats på børne- og ungeområdet.

- Der bliver tale om et langt sejt træk, for at få vilkårene for udsatte børn og unge forbedret, men vi har gennemanalyseret hele området, og har initiativerne klar. Nu gælder det om at handle og få implementeret de mange initiativer, udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen.