- Alle gymnasieelever burde se en udstilling som denne.

Den dag i december, da Trine Graugaard besøgte Ilulissat Kunstmuseum med fire elever fra hendes billedkunsthold på GUX i Aasiaat, var en dag, hvor hun ramte plet med sin undervisning.

- De gik virkelig meget op i det, siger hun til Sermitsiaq.AG

Det eleverne gik op i, var Gukki Nukas udstilling 'Revner i Sjælen', hvor han fortæller om det seksuelle overgreb, som han selv blev udsat for som barn.

Og det var en kunst, der tydeligvis talte direkte til eleverne fra 3.g.

- De havde meget let ved at afkode billederne, især sammen med det gode undervisningsmateriale, der følger med, forklarer Trine Graugaard.

Skulle se moderne kunst

Det hele startede med, at besøget på et kunstmuseum skulle indgå Trine Graugaards undervisning i billedekunst. Hun undersøgte, hvilke udstillinger der ville komme, og faldt over Gukki Nukas udstilling.

Dels var det emnet, som hun faldt over, men det var også hans metode med at bruge mobiletelefonen til at frembringe værkerne.

- Det er moderne kunst og emnet er et, som eleverne kan relatere til, siger hun.

Elever skulle selv afkode billederne

Inden hun rejste til Ilulissat forberedte hun besøget ved at gennemgå med eleverne, hvordan man sætter en udstilling op og hvordan man formidler kunst.

Derimod valgte hun bevidst, at hun ikke ville gennemgå selve indholdet, nemlig de seksuelle overgreb, med eleverne.

- De skulle opleve på egen krop, hvordan kunst virker, forklarer Trine Graugaard.

- Jeg ville se, hvor meget de selv kunne finde ud af om værkerne.

Godt undervisningsmateriale

Det var ikke helt uden betænkligheder, at hun valgte den vej, Men dels kender hun eleverne godt og dels benyttede hun selv det undervisningsmateriale, der følger med udstillingen til at forberede sig.

I starten fik eleverne lov til at kigge lidt på værkerne, og efterfølgende fik de udleveret undervisningsmaterialet, så de kunne gå dybere ind problemstillingen.

- Det var helt tydeligt, at det var et emne, som de kunne forholde sig til, siger Trine Graugaard.

Billederne startede samtalen

Hun fortæller, at eleverne havde meget let ved at læse ud af værket, hvad det er Gukki Nuka vil fortælle med dem. Så det endte med, at de brugte adskillige timer på museet.

Billedekunstlæreren oplevede, at udstillingen og kunsten gjorde det let at snakke om det meget svære emne, som spørgsmålet om seksuelle overgreb er.

- Det er i mine øjne den bedste måde, at tage fat på dette emne.

Med billederne som udgangspunkt kunne eleverne for eksempel diskutere valg af farve og komposition og ad den vej komme ind på de seksuelle overgreb.

- Billederne var en god samtalestarter, forklarer hun.

Brugbar undervisning

Hendes oplevelse var, at det faktisk var en samtale, som eleverne meget gerne ville føre. Det er trods alt et emne, der kommer tæt på dem selv.

- Eleverne følte, at de kunne bruge undervisningen til noget.

Trine Graugaard havde også forberedt sig på, at det kunne risikere at komme meget tæt på en elev.

Hun forklarer, at undervisningsmaterialet gør meget ud af, hvordan man som lærer skal reagere i de tilfælde samt, hvor man kan henvende sig. Så derfor følte hun sig godt klædt på.

- Efterfølgende tog vi fat på det i undervisningen, og vi har også kollegiepædagogerne, hvis nogen af de unge har behov for en yderligere snak, hvis emnet er kommet tæt på.

Vigtigt at tale om overgreb

Hendes klare opfordring er, at andre lærer bør tage deres klasse med hen til udstillingen.

- Alle gymnasieelever burde se en udstilling som denne.

- Et problem som seksuelle overgreb bliver kun mindre, hvis vi taler om det.

Udstillingen 'Revner i Sjælen' kan ses på Taseralik i Sisimiut frem til 16. april.

Herefter er det ind til videre planen, at den skal besøge Nanortalik, Maniitsoq, Kangaamiut, Aasiaat, Qaqortoq og Paamiut.