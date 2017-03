Skoler dropper udstilling om seksuelle overgreb

Det er en gylden mulighed for at tage et svært emne op. Sådan siger kunstneren Gukki Nuka om sin udstilling 'Revner i Sjælen'.

Med udstillingen følger nemlig et grundigt undervisningsmateriale om seksuelle overgreb. Derfor mener Gukki Nuka, at skolerne bør gribe chancen for at drøfte emnet.

- Det handler jo om, at forhindre, at andre børn bliver udsat for det, som jeg blev udsat for, siger Gukka Nuka til Sermitsiaq.AG.

Skoler holder sig væk

Udstillingen er nu på vej rundt i Grønland, men hidtil har interessen fra skoler og uddannelsessteder været beskeden selvom de direket har fået tilsendt materiale om udstillingen.

I Ilulissat fik udstillingen udelukkende besøg fra et hold fra GUX i Aasiaat. Og fra Sismiut har Gukki Nuka heller ikke hørt om nogen videre interesse fra skolerne.

- Det betyder ikke så meget, at det lige er min udstilling, men det er frustrerende, at undervisningsmaterialet ikke bliver brugt siger Gukki Nuka.

- Det ærger mig, at skolerne ikke har grebet chancen for at diskutere emnet med de unge. Udover at det kan hjælpe med at forebygge overgreb, så kan det muligvis også give nogen af dem, der har været udsat for overgreb mod til at søge hjælp.

Frygter berøringsangst

Helt anderledes var billedet, da udstillingen i efteråret blev vist i Nuuk. Her besøgte både folkeskolens ældste klasser og byens øvrige uddannelsesinsitutioner flittigt udstillingen og gjorde brug af det medfølgende undervisningsmateriale.

Flere klasser besøgte endda udstillingen mere end en gang.

- Jeg ved ikke om det fortsat er en berøringsangst rundt omkring i landet overfor at drøfte emnet, når det bliver mege konkret og personligt, siger Gukki Nuka.

Han opfordrer lærerne til i det mindste at se nærmere på undervisningsmaterialet for at sætte sig ind i, hvordan det kan bruges.

Materialet kan downloades fra Nuuk Kunstmuseums hjemmeside.

- Hvad er vigtigst? At vælge en løsning, hvor vi slipper for at tage fat om roden og dermed undgå at komme på usikker grund, eller er det at tale åbent om overgreb uanset hvad der kommer til at vælte frem af sager, netop fordi at det herved vil ende ud i at mange mange flere børn og unge vil føle at det at fortælle det til nogen nytter? lyder det retoriske spørgsmål fra Gukki Nuka

Udstillingen kan ses i Taseralik i Sisimiut frem til 16. april. Herefter rejser den videre rundt i landet.