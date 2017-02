Gennembrud på nyt eksportmarked

Færøerne eksporterede for knap to milliarder kroner til det enorme russiske marked i 2016. Rusland er blevet yderst interessant for lande, der ikke er medlem af EU. Det skyldes, at Rusland har boykottet varer fra EU-lande i forbindelse med den væbnede konflikt i Ukraine.

Alene i Færøerne udgjorde eksporten til Rusland sidste år en fjerdedel af al fiskeeksport.

De seneste tal fra Grønlands Statistik vedrørende udenrigshandelen, og som dækker de første tre kvartaler af 2016, afslører, at nogen i Grønland har fået held med at eksportere til Rusland.

Gennembrud for nyt marked

I 2014 og 2015 blev der ikke eksporteret for en rød reje til Rusland. Men det ændrede sig sidste år, hvor årets første ni måneder viser en eksport, der lå på knap 11,5 millioner kroner.

Den grønlandske eksport til Rusland er endnu ubetydelig i det store regnskab, hvor den samlede eksport for perioden lå på 2,786 milliarder kroner. Men spørgsmålet er, om det vil ende med en eksportsucces på lige fod med Færøernes.

Kitaa Seafood vil ind på markedet

Administrerende direktør Robert Møller fra Kitaa Seafood oplyser, at virksomheden har forsøgt at få en russisk godkendelse til at eksportere fisk.

- Det er endnu ikke lykkedes. Men det er absolut noget vi vil arbejde på at få. Ja, vi ønsker at invitere russerne til Grønland, så vi kan få godkendelsen som eksportør til deres marked, oplyser Robert Møller. Planen er at få det russiske godkendelsesstempel senere i år.

Stor interesse

Kitaa Seafood-direktøren oplyser nemlig, at de har fået mange henvendelser fra russiske importører, som ønsker at købe grønlandske fisk.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at finde frem til hvem i Grønland, der står for den knap 11,5 millioner kroner store eksport til Rusland.