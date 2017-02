Færøerne scorer kassen på boykot

Rusland er de senere år blevet et vigtigt eksportmarked for færøske fiskevarer. De nyeste tal fra Hagstova Føroya viser, at eksportværdien af laks, makrel og sild til Rusland er 1,9 milliard kroner værd. Det er en fjerdedel af al fiskerieksport fra Færøerne.

Efter Rusland var USA det vigtigste marked, hvor eksportværdien var 900 millioner kroner. På tredjepladsen er Storbritannien og siden kommer Danmark og Kina.

Den samlede eksport fra Færøerne svarer til otte milliarder, og heraf stammer 7,6 milliarder kroner fra fiskevarer.

Højere laksepris

En af årsagerne til, at værdien af eksporten er øget med næsten en milliard i forhold til 2015, er den højere pris på laks. Eksportværdien af laks er vokset med 31 procent, som svarer til 862 millioner kroner. Der blev solgt laks for 3,7 milliarder kroner og dermed står laksen for næsten halvdelen af den samlede eksportværdi af fiskevarer.

Boykot førte til muligheder

Færøerne har traditionelt handlet med Rusland, men det er først de senere år, at fiskeeksporten er blevet så stor.

Det begyndte i 2014, da EU boykottede pelagiske fisk fra Færøerne under makrelstriden, og dermed skulle Færøerne finde nye markeder. Siden har EU og Rusland indført boykot overfor hinanden.

Efter disse boykotter havde Rusland brug for fiskevarer fra andre lande, og her kunne Færøerne være med til at fylde et hul.

Påmindelser

I starten fik Færøerne flere påmindelser fra den danske regering om, at det var vigtigt ikke at udnytte boykotten mellem EU og Rusland.

Det er Rusland, som boykotter fødevarer fra EU, så den færøske fiskeeksport er ikke en undergravning af en EU-boykot.