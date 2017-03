GE: Henrik Leth genvalgt som bestyrelsesformand

Lørdag afviklede Grønland Erhverv delegeretmøde i Nuuk og Henrik Leth blev i den forbindelse genvalgt til posten som formand for bestyrelsen for en toårig periode.

På mødet fremlagde formanden bestyrelsens beretning og sammenfattede her udfordringerne i den grønlandske samfundsudvikling med ordene kapital, kompetence og kapacitet - hvilket er overskriften for Future Geenland 2017, hvor både nuværende formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og tidligere formand, Kuupik Kleist, er blandt hovedtalerne.

Under mødets erhvervspolitiske debat var Ivalo Egede ordstyrer, mens Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig (IA) og formand for Demokraterne, tidl. Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Randi Vestergaard Evaldsen var i panelet.