Erhvervsliv: Vi mangler politisk lederskab

Erhvervslivet efterlyser handlinger. De ønsker reformer. Og de savner et politisk lederskab, der tager ansvar.

I dag fremlægger bestyrelsen i Grønlands Erhverv (GE) sin beretning 2017 på delegeretmøde i Nuuk. Og kritikken af koalitionspartiernes politiske resultater er hård.

- Ét er sikkert: Det kræver mere nytænkende dagsordener end dem, der hidtil har domineret den politiske og erhvervsøkonomiske debat. Ét er at levere en nytårstale eller for den sags skyld en omfangsrig koalitionsaftale, et andet at omsætte intentionerne til virkelighed, anføres det i bestyrelsens beretning 2017

Toppolitikerne forstår ikke at styre landet gennem en hensigtsmæssig udvikling trods de gode hensigter i koalitionsaftalen: ”Lighed. Tryghed. Udvikling”, kan man læse i beretningen.

- Grønlandsk politik savner fokus og prioritering. Vi savner retning og mål og ikke mindst politisk lederskab og beslutsomhed.

Hæsblæsende global udvikling

Den nye koalition har, ifølge Grønlands erhverv, alle muligheder for at sætte sig i spidsen for et politisk arbejde, der hviler på et bredt politisk grundlag og er til gavn for lighed og vækst i hele Grønland. Men intet af det er ifølge erhvervslivet sket.

- I beretningsperioden 2015-2016 er behovet for gennemgribende reformer ikke blevet indfriet. Koalitionsaftalen mellem de tre partier peger ganske vist på mange af de opgaver, der lige nu skal løses for at bringe Grønland frem mod en sund og stærk økonomi - selve forudsætningen for den velfærd, vi ønsker. Men koalitionsaftalen afslører desværre samtidig, at Grønland på mange områder står i stampe rent politisk, samtidig med at verden omkring os forandrer sig i et hæsblæsende tempo, anføres det.

Fra erhvervslivets side konstaterer man, er der er stor afstand mellem politikernes visioner og hverdagen for almindelige mennesker i samfundet.

- GE synes ikke, Naalakkersuisut ser virkeligheden i øjnene, eller også må vi konstatere, at der findes to virkeligheder: Den politiske og den reelle, fremgår det af beretningen.

Dødens gab

Som det står til i øjeblikket, vurderer erhvervslivet, at politikerne styrer landets direkte ind i det, der kaldes dødens gab; en situation hvor udgifterne vil stige hurtigere end indtægterne.

- Desværre er finansloven for 2017 ikke et pejlemærke for den nødvendige reformpolitik. Finansloven cementerer derimod en usikker politisk kurs, hvor det er lykkedes skiftende Naalakkersuisut og skiftende flertal i Inatsisartut at manøvrere udenom reformer, der i væsentlig grad styrker holdbarheden af den offentlige økonomi, lyder kritikken.