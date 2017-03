Forskere: Lokale ideer kan løfte turismen

Der findes masser af gode ideer og initiativer hos de lokale turistoperatører.

Men ideerne skal spredes rundt, så flere kan blive inspireret.

Det er en af konklusionerne i rapporten 'Turismeudvikling i Grønland: Afdækning og inspiration' af Carina Ren og Daniela Chimirri fra Aalborg Universitet.

Udviklingen i turismen er nemlig i mange tilfælde afhængig af nogle enkelte meget initiativrige personer.

I Sisimiut peger forfatterne på parret Anette and Bo Lings, der driver både turistkontor, rejsebureau, Hotel Sismiut samt et hav af aktiviteter for turister. Og de udvikler løbende nye projekter.

- Dette eksempel er en af flere i vores materiale på entreprenørbaserede udbud skabt af meget aktive og innovative aktører, hedder det i rapporten.

- Casen viser, at der på destinationerne er rum til at udvikle ideer og udvikle nye, kreative oplevelsesprodukter, som også er en god forretning, står der videre.

Viden skal deles

Eksemplet er på ingen måde enestående. Forfatterne har undersøgt både Ilulissat, Kangerlussuaq, Nuuk og altså Sisimiut, og de genfinder der samme mønster.

- Vores undersøgelse viser, at de fleste aktører på de fire destinationer i Grønland på ofte meget kreative og innovative måder udvikler turismen lokalt med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, behov og ressourcer, der er på destinationsniveau, skriver Carina Ren i en pressemeddelelse om rapporten.

- Derfor er det også her, at viden skabes, og herfra at man som samfund kan lade sig inspirere, siger hun videre.

Men det kræver, at de enkelte entreprenører i højere grad bliver bundet sammen i netværk, konkluderer rapporten.

Uddannelse er vigtigt

Forfatterne har interviewet 23 aktører indenfor turistbranchen. Et andet væsentligt punkt, som de alle peger på, er et fokus på uddannelse.

Det kan være i form af formelle uddannelser, som uddannelsen som adventure guide, hvor første hold blev uddannet sidste år. Det kan i fremtiden også være en uddannelse som park-rangers, der både kan passe på UNESCO verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord og samtidig guide i det.

Men uddannelse kan også være kortere workshops. Eller det kan ske ved forløb, der bidrager til at synliggøre og eventuelt certificere ikke-anerkendte kompetencer. Som eksempel nævnes her de dygtige lokale kajakroer, der kan få glæde af et anerkendt certifikat som kajak-guides.