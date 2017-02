Forrygende præstationer af langrendsløberne

13 guld medaljer, fire sølv og fire bronze.

Sådan ser status ud for de grønlandske deltagere ved danmarksmesterskaberne i langrend, der foregår i Kvitåvatn Fjellstoge i Norge, efter tre konkurrence-dage.

Kan hente flere medaljer hjem

Og der er mulighed for at hente endnu flere medaljer. Mesterskaberne går løs igen i morgen fredag, hvor der vil være 6 gange 1 kilometer stafet, mens der vil være 50 kilometer-løb for mænd og 30 kilometer for kvinder på lørdag.

Sisimiuts langrendsklub SSP har ti deltagere ved DM, mens Nuuk-klubben NSP har to deltagere med.

- Vi ser frem til to resterende konkurencer som de grønlandske løbere har chance for at hente endnu mere medaljehøst hjem til Grønland, lyder det fra SSP.

Se billeder under denne tekst