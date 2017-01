Unge langrendsløbere fra Sisimiut deltager ved DM

Når danmarksmesterskaberne i langrend skydes i gang på lørdag i Norge, vil der være syv deltagere fra Sisimiut-klubben SSP.

Klubbens deltagere er omkring 15 til 20 år.

- Der er formål med, at vi sender flere unge til DM. For vi ville vise de unge, at der er masser af muligheder, hvis man dyrker sport. Og vi også gerne fremme langrendsporten i vores by, også i hele Grønland, skriver klubben i en meddelelse.

Deltagere ved DM fra SSP:

Arnatsiaq Olsen

Anne Mette Noahsen

Naala Rasmussen

Uju Lennert

Kaalinnguaq Lennert

Noah Mikael Noahsen

Aka Olsen

Majaq Heilmann - Rejsekoordinator

Hans Lars Olsen - Holdleder

Tage D. Lennert

Klubben oplyser, at danmarksmesterskaberne sker fra den 28. januar til og med den 4. februar.