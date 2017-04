Foreningen Grønlandske Børn styrker organisationen

39-årige Nike Berthelsen fra Nuuk er blevet ansat som sekretariatsleder for Foreningen Grønlandske Børn.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

- Ansættelsen af Nike Berthelsen er en naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede har sat i gang med at styrke vores indsats i Grønland, fortæller generalsekretær i Foreningen Grønlandske Børn, Puk Draiby.

Tæt samarbejde med kommuner

Nike Berthelsen vil arbejde for en tættere samarbejde med kommunerne.

- Vi står over for nogle vigtige opgaver i samfundet, som det offentlige ikke kan løfte alene. Vi skal som NGO´er byde ind med dét, vi kan. Sammen tror jeg på, at vi kan finde stærke løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, forklarer han.

Udover at videreudvikle organisationen og bygge et stærkt sekretariat op i Nuuk bliver en af Nikes vigtigste opgaver at udbrede børnebisidderordningen 'Najorti'.

Han tiltræder som sekretariatsleder for Foreningen Grønlandske Børn, Nuuk, 1. maj.

