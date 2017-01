Forældre slipper for ansvar i flere byer

I november indførte Kommuneqarfik Sermersooq en ordning, hvor forældre kunne overlade ansvar for børnenes aftensmad og en god nattesøvn til kommunen på dage, hvor der blev udbetalt løn.

Det tilbud har forældre i både Ittoqqortoormiit og Paamiut nu også fået, fremgår det af de drøftelser, som politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq skal have på kommende møde i kommunalbestyrelsen.

- Det har vist sig, at de månedlige arrangementer har en positivt effekt på socialområdet og derfor også skal indføres i Ittoqqortoormiit og Paamiut, anføres det i dagsorden til mødet.

En gang om måneden - nemlig på den dag, hvor der udbetales løn - vil kommunen åbne sine institutioner for byernes og også bygdens børn og unge.

Fraskriver ansvar hele natten

Der er aktiviteter for børn med kommunens personale i fx hallen og fritidsklubben fra kl. 18.00 til 22.00. Men hvis forældrene ønsker det, kan de skrive under på en erklæring om, at myndighederne også overtager ansvaret for børnene resten af natten og helt frem til næste formiddag.

- Overnattende børn vil få serveret morgenmad, inden de sendes hjem eller afhentes af forældre senest kl. 10:00, understreges det.

Muligheden for nattepasning af børnene blev tilbudt første gang nytårsaften i Ittoqqortoormiit samt i Paamiut og planlægges at fortsætte året ud.