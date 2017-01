Kim: Hvert år bør være børnenes år

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) samlede op på sin foregående nytårstale, hvor hun udråbte 2016 til at være 'Børnenes År.'

Han mener meget er nået, men slår samtidig fast, at der fortsat er meget lang vej igen.

- Derfor fortsætter vi det arbejde vi har igangsat i børnenes år. For i virkeligheden burde hvert eneste år være børnenes år, sagde han i sin nytårstale.

Fælles ansvar

Skulle Kim Kielsen have været i tvivl, så har 2016 også budt på rigelig dokumentation på, at der stadig er mange børn, der oplever omsorgssvigt og overgreb.

Tilsynsrapporter og rejesrapporter fra børnetalsmanden har talt deres tydelige sprog om problemernes omfang.

- Vi er også nødt til at stå sammen som samfund, for at løfte opgaven og ansvaret. Der er stadig mange børn, der lever et svært liv; børn der har brug for hjælp. Det må vi ikke vende ryggen til, hverken som nabo, som familiemedlem eller hos myndighederne, hedder det videre i nytårstalen.

Selvmord

Selvmord blandt børn og unge fik en særlig omtale i talen.

- Det berører mig dybt i hjertet hver eneste gang. Jeg vil gerne udtrykke min medfølelse med de landsmænd, der på denne måde har mistet en af deres kære.

- Alle møder vi modgang i livet. Hvis vi skal ruste børn og unge til at overvinde livets udfordringer, skal vi give dem tryghed, omsorg og kærlighed.

- Jeg vil gerne sige direkte til de unge: Bed om hjælp, hvis noget er svært, eller hvis I møder problemer, der er for store til at I kan klare dem selv. Hjælpen er der, mulighederne er der og der er en vej videre.

Vigtigt med styrket uddannelse

Kim Kielsen trak en direkte linje fra en styrket indsats for børnene og til målet om selvstændighed

- Vores børn er vores fremtid. I dag rydder vi stenene fra vejen mod selvstændighed, en for en. Men det er først og fremmest vores børn, der kommer til at gå ad denne vej, sagde han videre i talen.

En styrket uddannelse, hvor flere får en kompetencegivende uddannelse efter folkeskolen er en af forudsætningerne for sådan en udvikling. Kim Kielsen fremhævede også målet om at gøre engelsk til første fremmedsprog, hvilket han dog først ser for sig om nogle år.

- Bedre uddannelse og bedre sprogkundskaber er med til at sikre, at vi også i fremtiden hænger godt sammen som nation, fastslog han i sin tale.

Formanden for Naalakkersuisut nåede vidt omkring. Lufthavne, fiskeri, råstoffer, forfatningskommissionen, turisme og de amerikanske baser var blot nogle af de punkter han nåede omkring.

Frem for alt appelerede han også til sammenhold i den mangfoldige befolkning.

- Lad os, uanset hvem vi er, der bor i dette land, have en fredfyldt og trygt hjem i Grønland, siger han i afrundingen af talen.