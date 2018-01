- Flyttet fra Nuuk og kommer helt sikkert aldrig hjem igen

Et opslag fra tegneren Robert Holmene om fraflytning fra Grønland har udløst livlig debat på facebook. Forklaringerne på, at folk vælger at flytte er lige så mangfoldige som folk selv. Og selvom det ikke er det endelige svar på, hvad der år efter år får folk til at flytte til Danmark, så giver de mange svar dog et ganske godt billede af, hvad der bevæger dem..

LÆS OGSÅ: - Der er så mange der flytter - står det virkelig så skidt til i landet?

- Man har simpelthen ikke råd til mere. Selvom man uddanner sig, så kan man ikke rigtig finde et ordentlig job, der kan betale ens levevis.. Jeg har også tænkt mig at flytte efter uddannelsen så jeg kan få mig et ordentligt liv (og rammer) også måske for mit fremtidige barn…, skriver for eksempel Sasja Poulsen.

For dyrt

- Mulighederne i Grønland er desværre begrænsede. Alt bliver dyrere, for eksempel er det meget dyrt at rejse til andre lande. Mange forhindringer er blevet til problemer, arbejdsløshed og bolig mangel osv.., skriver Ove Fabriciussen.

- Det er alt for dyrt, at leve på Grønland. Bolig er dyre, madvare, kommunikation & transport. Der er ingen konkurrence. Monopol på alt. Der er flere muligheder i DK, og man er ikke nødsaget til, at forlade ens by for, at gå i skole eller uddanne sig, skriver Elias Rosing Síngertât Eilbark, som dog også gør opmærksom på, at ikke alt er rosenrødt i Danmark.

- Bedre skolegang, hvis ikke der bli'r mobbet, men DK er mobbernes land. Så det kan selvfølgelig diskuteres om skolegangen er bedre. Jeg savner mit rigtige hjem, men jeg kommer fra en by, vestgrønland forsøger, at lukke ned. Så der er ringe hjælp, at hente der og ekstra dyrt, at bo, skriver han videre.

Allan Chemnitz advarer også om, at alt ikke bare er lyst og lykkeligt i Danmark:

- Danmark kommer til at lyde som det forjættede land med alle løsninger og et lykkeligt liv. Det er det ikke.

Savner hjemlandet

- Der ska' i hvert fald meget til før jeg flytter tilbage til Grønland.. Så længe bolig-situationen og systemet er f*ed up så har jeg ik i sindet om at flytte tilbage.. Jeg savner hjemlandet men man kan ik forvente hjælp når man er psykisk syg og ik ka tage en uddannelse, skriver Ajaaja S. Jakobsen.

Endu mere kontant er Bolette Berthelsen:

- Flyttet fra Nuuk og kommer helt sikkert aldrig hjem igen, hvis jeg ik får et mega godt job tilbud med god løn, skriver hun.

LÆS OGSÅ: 4.000 grønlændere rejser i løbet af 20 år

Der er dog også andre stemmer:

- Jeg skal hjem når jeg bliver færdig.. ... men jeg kan godt forstå de kommenede pensionister, der vælger at flytte til DK, skriver Kulo Lone Lynge.

Boliger

- Tænker på nogen gange, at der ikke er plads til almindelige folk. Og med mindre uddannelser, skriver Christian Jørgensen.

- Jeg flyttede i bund og grund fordi jeg ikke havde et sted at bo, hvis jeg ikke flyttede. Jeg kunne ikke bo med min mor. Og var ikke berettiget til kollegie og havde ikke råd til de pissedyre lejligheder man kan leje igennem ejendomsmægler. Den dag i dag kan jeg ikke se mig selv i Grønland (endnu). Måske om et par år, eller 5, skriver Paarnannguaq Dorthe Lyberth.

Social hjælp

Flere peger også på problemer med at få den rette hjælp til handicappede børn samt med de sociale systemer.

- Voldsramte kvinder får ikke den rette hjælp! At man skal forlade sit land, sin familie, sine venner, arbejde og mad for at få et godt og fredeligt liv er bare for dårligt!!!, skriver Asta Nielsen.

Nepotisme

- Korrupte nepotistiske politikere som elsker at fylde deres punge op, mens befolkningen sulter. Og lige meget hvor man arbejder har man en latterlig løn i forhold til hvor meget man laver, skriver Angunnguaq Jakob Berthelsen.

- De fleste folk, der allermest ønsker selvstændighed, har ikke nogen konkrete planer om at være med til løfte eller føre det ud i livet. Mundhuggeriet bliver større alle mulige steder, og desværre er vores ledere ikke gode til at lede landet, skriver Kathrine Najaaraq Schmidt.

- Det er rigtigt, at mange søger politisk asyl på grund af det meget dårlige grønlandske system, som ingen politikker endnu ikke har knækket koden til. Men så længe politikkere med næse kun til sig selv findes, vil der fortsat være mange, der giver op og finder vej til et nemmere liv, skriver Ellen Ajapio Svendsen som del af et længere indlæg.

- Alt for meget politisk nepotisme og forskelsbehandling af borger, ringe folkeskoler og sundhedsvæsen, totalt ideforladt ældrepleje og handicap områder ect. ect. ect., skriver Ditte Junge Pedersen.

Danskerkliker

- Kig på hvordan de forskellige ansættelsesudvalg er sammensat - nogle steder er der kun danskere og de favoriserer deres landsmænd, gl.naboer og familier , venner til nogle stillinger som en grønlænder kan bestride, skriver Bente Hegelund.

- Politisk flytning. Mange tør ikke at tage kampen op, eller er trætte af det cirkus der i øjeblikket florere for vores politikker. Og jeg tror næppe at det bliver bedre at flytte til Dk, skriver Jonathan O.K. Funch.

Der er dog også dem der opfodrer til, at man bliver og kæmper.

- Hvis vi alle flytter ned, hvem skulle så gøre landet bedre? Nej, jeg vil blive og gøre mit bedste for at det kan blive en smule bedre. skriver Malik Angutek Nielsen.

Ønsker du at fortælle, hvorfor du er flyttet/overvejer det/ikke vil flytte, så skriv til walter@sermitsiaq.ag.