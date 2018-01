Air Iceland Connect ansætter repræsentant i Grønland

Den nye repræsentant for Air Iceland Connect får base i Nuuk. Flyselskabet har ansat en repræsentant i Grønland i erkendelse af Air Iceland Connects vækst og betydning på markedet i landet og som følge af selskabets intention om at fortsætte den positive udvikling.

Det oplyser Air Iceland Connect i en pressemeddelelse.

Tættere på kunder

- Med denne ansættelse ønsker vi at komme tættere på vores kunder i Grønland. Vi ser desuden et stort potentiale i Grønland som voksende turistdestination og ønsker at styrke vores indsats i denne udvikling yderligere, siger Grímur Gíslason, som er salgs- og marketingdirektør i Air Iceland Connect.

Anika Krogh får ansvaret for al kontakt til det grønlandske marked. Hun skal udvikle turismen på ruter mellem Island og Grønland og vejlede flyselskabet i, hvordan de skal skræddersy deres tjenester, så de opfylder branchens behov.

- Med sine mere end 15 års erfaring fra turist- og flybranchen i Grønland er Anika den perfekte repræsentant for Air Iceland Connects engagement, lyder det fra selskabet.

Bevidst ekspansion

Flyselskabet oplyser, at de helt bevidst har afsat ressourcer til ekspansion af tilstedeværelsen og af turistbranchen i Grønland. I 2017 udvidede man sin flåde med nye fly og præsenterede nye ruter. Og investeringen har båret frugt.

- Udviklingen og udvidelsen af flyselskabets flyvninger har ført til en stigning i antallet af turister og gjort det nemmere for de lokale at rejse til og fra Grønland, lyder det fra Air Iceland Connect.

Air Iceland Connect har haft afgange til Grønland i 30 år. Flyselskabet flyver til Nuuk året rundt med tre ugentlige afgange om sommeren og to om vinteren og har fire årstidsafhængige flyruter mellem Island og Grønland, til Kulusuk, Narsarsuaq, Kangerlussuaq og Ilulissat