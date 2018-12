Flere unge bliver hjemløse i København

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. december 2018 - 06:18

Antallet af grønlandske unge, der flytter til København og meget hurtigt havner i hjemløshed har været stigende i de sidste år.

- For omtrent halvandet til to år siden begyndte vi at se en stigning i antallet af grønlandske unge, der kom her i Natcaféen og overnattede. Det var noget der fortsatte hen over en hel sommer og et helt efterår, fortæller Jeanette Madsen, socialfaglig medarbejder på Natcaféen på Sundholm, hvor hjemløse kan få en seng for en nat.

- Vi tænkte i starten, at de kunne være, de bare var taget på sommerferie og var her for en periode, men det blev her faktisk.

Sundholm huser en række tilbud for nogle af de mest udsatte mennesker i København. I en bygning rundt om hjørnet fra Natcaféen ligger Herbergscentret, hvor man kan få et værelse for en lidt længere periode. Og her har man lagt mærke til samme udvikling.

- Fra nogle få om året, så er det blevet en meget stor del af dem, vi har boende her på Herbergscentret, der er unge grønlændere, siger Patrick Mølholm, der er kontaktperson på Herbergscentret.

Flytter til hjemløshed

Udviklingen har betydet, at man fra det Grønlandske Hus i København har undersøgte problemet. I den forbindelse er 43 unge udsatte grønlændere blevet interviewet. Da man ikke har haft fat i alle, er skønnet, at der samlet set er tale om flere end 50.

Stort set alle er kommet til Danmark uden at have en bolig på hånden. En tredjedel af dem har overnattet på Sundholm eller Christiania allerede den første nat.

- Når jeg har talt med dem, så har de fortalt at de er kommer hertil, fordi de kender nogle andre grønlandske borgere herned, som har sagt til dem: Kom du herned så kan du få kontanthjælp og du kan få et værelse, siger Jeanette Madsen.

- Nogle af de problemer i Grønland, de unge beskriver er dels at mange af dem er droppet ud at uddannelsesforløb i Nuuk, ikke har haft noget sted at bo, ikke har haft en god forsørgelse.

Savner hjælp i Grønland

Problemet er, at mange af dem meget hurtigt havner i et massivt misbrug, af alkohol og stoffer, når de kommer til Danmark.

- Selvom en del af de unge fortæller, at de savnede hjælp i Grønland, så er det nok ikke rigtigt lykke at tage herned, det er i hvert tilfælde ikke det, som jeg ser, vurderer Patrick Mølholm.

Også på Christiania har man set de unge havne i massive problemer på meget kort tid.

- Jeg vil sige til unge, der spontant vil til Danmark: Tænk jer om inden I tager den beslutning og vær velforberedt. Det værste der sker er, når de kommer herned uden at have en plan og især uden at have en bolig. Boligen er et af de rigtigt store problemer, får når man ikke har noget sted at være, så går alt andet også op i hat og briller, siger Jannie Getreuer Michaelsen fra Københavns Kommunes hjemløseenhed på Christiania.

Det er Mille Schiermacher fra det Grønlandske Hus i København, der har koordineret undersøgelsen af de unge. Hun er enig i, at manglen på plan og bolig er med til at skabe de alvorlige problemer.

- Der er brug for, at de bliver mere realistisk klædt på til, hvad det er for et valg, de tager. Man kunne ønske sig, at Selvstyret og kommunerne gjorde et langt mere målrettet oplysningsarbejde, som er tilpasset denne målgruppe, siger hun.

- Og så bør man også se på de grunde, som de oplyser om, som årsagen til at de rejser.