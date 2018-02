Filmen 'Polar' udtaget til verdens største festival

Onsdag aften offentliggjorde SXSW-festivallen i Austin sit filmprogram for 2018 og blandt de udtaget projekter er den dansk-grønlandske produktion Polar, som udtaget i kategorien “Independant Episodes”. Polar er den eneste ikke Nordamerikanske produktion i sin kategori.

Polar er tænkt som en serie, hvor pilotepisoden er blevet produceret. Det er en led i den uafhængige filmuddannelse Super 16, som Aká Hansen er i færd med at gennemføre.

Omdrejningspunktet i ungdomsserien Polar er den mystiske lyd, som terrorisere en flok unge i Nuuk, blandt dem hovedpersonen Ivik, som genopstår efter at have begået selvmord i Nuuks havn. Med mysteriet omkring lyden og spørgsmålet om hvorfor han overlever, prøver Ivik at finde ud af, hvad der skete den skæbnesvanger nat.

- Det er en fantastisk mulighed for os, for at undersøge mulighederne for at finansiere resten af serien med udenlandske partnere. Vi er super spændte på hvordan Polar bliver modtaget i USA, vi ved ikke helt hvad vi skal forvente, men vi er glade, siger producer Aká Hansen i en pressemeddelelse.

Polar piloten er delvist finansieret ved hjælp af crowdfunding på Kickstarter, hvor holdet indsamlede 90.000 kr, med støtte fra hele verden. Premieren på 'Polar' lå i oktober 2017 i Empire, København.

I efteråret 2017 fik piloten fem ud af seks stjerner i anmeldelse af Soundvenue og anmelderen kalder 'Polar' et miks af de to anerkendte ungdomsserier “Stranger things” og “Skam”.