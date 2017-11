RAL knækker fejlkurve

Med indførelsen af nye it-systemer tilbage i foråret blev håndteringen af containere ramt, så rigtig mange enten blev fejl losset eller lastet. Ja antallet af fejlhåndterede containere løb på et tidspunkt op i mere end 60 containere.

Positiv nyhed

Nu ser det ud til at rederiet endelig kan komme med en positiv nyhed.

I den ugentlige kvalitetsmåling, som rederiet siden sommeren har offentliggjort hver mandag, fremgår det, at man i uge 47 formåede at håndtere alle containere korrekt. Sidst det skete var i uge 44, og optimismen er nu så stor, at rederiet i sine bemærkninger skriver følgende:

- Containerhåndteringen i havnene ser nu ud til at have forbedret sig, godt hjulpet af sejlplanens genopretning, skriver rederiet på sin hjemmeside.

Maner til besindighed

Men der er endnu ikke grundlag for at lade champagnepropperne ryge til vejrs. Rederiet maner til besindighed med følgende sætning:

- Det er for tidligt at erklære containerhåndteringen for stabil, men nuværende initiativer skal sikre en fortsat stabilisering og forbedring af datakvaliteten, samt en forbedring af ind og udleveringstiden, hedder det i meddelelsen fra det stærkt udskældte og pressede rederi.