Fencker fik fyresedlen - men hvorfor?

Royal Arctic Line oplyser i dag torsdag, at indsættelsen af advokat Ulrik Blidorf på formandsposten skete på en generalforsamling. Der er imidlertid tale om en ekstraordinær generalforsamling.

Den dramatiske beslutning og fyreseddel sker kun fem måneder efter, at den ordinære generalforsamling i Royal Arctic Line blev gennemført den 9. maj.

Ejerkredsen med Kim Kielsen i spidsen havde tilbage i maj tydeligvis ingen indvendinger mod Kuno Fenckers placering. Kim Kielsen havde få dage inden den ordinære generalforsamling indgået en koalitionsaftale med blandt andet Partii Naleraq. Men nu – fem måneder senere – er der en helt ny politisk dagsorden, hvor Partii Naleraqs indflydelse er minimeret ganske betydeligt.

Samfundsdebattør

Kuno Fencker er kendt for at høre til den gruppe af profiler, som ikke lægger skjul på, at de kæmper for grønlandsk selvstændighed – i lighed med Partii Naleraq og flere af dets medlemmer - og har i sin tid åbent blandet sig i samfundsdebatten på forskellige sociale fora.

Fyringen af Kuno Fencker i går torsdag er initieret af Kim Kielsen i hans egenskab af formand for naalakkersuisut, hvorunder bestyrelsessekretariatet for de selvstyreejede virksomheder ligger.

LÆS OGSÅ: Kuno Fencker er fortid i Royal Arctic Line

Flere har spekuleret i, om Demokraternes formand Niels Thomsen under forhandlingerne har bedt Kim Kielsen om at få en ny og måske mere afdæmpet profil på RAL-topposten. Niels Thomsen og Kuno Fencker har tidligere været i infight og demonstreret stor uenighed på sociale medier om samfundsmæssige forhold.

Thomsen afviser spekulationer

Niels Thomsen afviser, at Demokraterne har stillet krav i forhold til de selvstyreejede virksomheder, da man i sin tid havde forhandlinger med Kim Kielsen om muligheden for at agere støtteparti for den nye koalition.

- Vi har på intet tidspunkt under forhandlingerne talt om RAL og virksomhedens bestyrelsesformand. Demokraatit har ikke indflydelse på forhold vedrørende offentligt ejede aktieselskaber, herunder bestyrelsers sammensætning. Dette er suverænt Kim Kielsens ansvarsområde, fastslår Niels Thomsen, der også afviser, at han skulle have drøftet emnet med Kim Kielsen under mere uformelle lejligheder.

- Royal Arctic Line har haft store udfordringer de seneste år på den driftsmæssige side. Jeg ser frem til, at den nye bestyrelsessammensætning formår at komme videre med en kundevenlig tilgang til omverdenen, siger Niels Thomsen.

Muligt offer?

En forklaring på fyringen kunne være, at Kuno Fencker er blevet offer i et spil, hvor Kim Kielsen har ønsket at sende en ”tak-for-sidst-hilsen” i forbindelse med de åbenlyse konflikter, der var mellem Kim Kielsen og Partii Naleraqs udtræden og åbne modstand mod Kielsens forhandlinger om at få danske statsmidler til at finansiere de nye lufthavne. En forklaring, som Sermtsiaq.AG ikke har kunnet få bekræftet, da det ikke har været muligt at få kontakt til Kim Kielsens sekretær og dermed Kim Kielsen.

Kuno Fencker har ingen kommentarer vedrørende omstændighederne omkring hans fyring, siger han til Sermitsiaq.Ag.

Perspektiverne

Derimod vil Kuno Fencker, som Aleqa Hammond i sin tid indsatte, gerne fortælle om de perspektiver, han formåede at skabe for rederiet i de fire og et halvt år, han nåede at sidde for bordenden.

- Jeg har haft den glæde at have et godt bestyrelsesteam, som bestod af repræsentanter fra mange lande. En alsidig og dygtig bestyrelse, fastslår Kuno Fencker.

- Jeg er også glad for, at jeg har været med til at skrive historie for RAL med den nye strategi, der vil åbne Grønlands muligheder op for omverden.

Opfordring

- Jeg håber på Grønlands vegne, at man vil udnytte de nye muligheder for at importere og eksportere sine varer til resten af verden, siger den tidligere bestyrelsesformand for Royal Arctic Line til Sermitsiaq.AG.