Kuno Fencker er fortid i Royal Arctic Line

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. oktober 2018 - 11:37

På en generalforsamling torsdag i Royal Arctic Line blev bestyrelsesformanden udskiftet, og Kuno Fencker røg helt ud af bestyrelseslokalet.

Kuno Fencker har været formand for bestyrelsen for Royal Arctic Line A/S siden maj 2014, i en periode med modernisering og fornyelse i selskabet. Med nye skibsordrer er en modernisering af flåden sat i gang og der er sket en fornyelse af virksomhedens styringssystemer, oplyser rederiet i en pressemeddelelsen.



Foran selskabet står nu at gennemføre planerne til næste år om et udvidet samarbejde med andre rederier, så vi kan udnytte mulighederne for effektiviseringer og øget fleksibilitet i sejladsen til og fra Grønland, hedder det.



Den nye bestyrelsesformand Ulrik Blidorf, der er advokat, udtaler:

- Jeg har fulgt Royal Arctic Line i de senere år, og selskabet er i en meget spændende udvikling, som jeg er sikker på vil være til gavn for kunderne i hele Grønland. Det nye åbne sejladssystem vil skabe mange muligheder, både for kunder og medarbejdere. Jeg ser frem til, sammen med den øvrige bestyrelse og direktionen, at sikre en god implementering af de forandringer, der står foran Royal Arctic Line.



Administrerende direktør Verner Hammeken udtaler:

- Vi er midt i en meget stor omstilling som hele Royal Arctic Line arbejder på at realisere. Vi kan nu begynde at se fremad mod at udnytte de fordele, som udspringer af vor strategi. Med de opgaver der venter forude, er det et kærkomment tidspunkt at få Ulrik Blidorfs kompetencer ind i ledelsen af bestyrelsen. På hele Royal Arctic Line’s vegne byder jeg derfor Ulrik Blidorf velkommen.



Verner Hammeken takker Kuno Fencker for hans engagement som bestyrelsesformand.

Ulrik Blidorf er advokat i Advokatfirmaet Inuit Law og ifølge Advokatnøglen blev han beskikket tilbage i 2011.