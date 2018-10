Erfaren politiker skal løfte social- og sundhedsområdet

Walter Turnowsky Torsdag, 25. oktober 2018 - 07:54

Martha Abelsen kan trække på mangfoldige erfaringer både indenfor politik og fra forvaltningen, når hun skal løse opgaverne på to af de helt tunge politik-områder, sociale anliggender og sundhed.

Og selvom der var knubbede ord fra oppositionen til selve det faktum, at der var blevet nødvendigt med en ny, så var kritikken ikke rettet mod personen Martha Abelsen. Tværtimod var der anerkendelse af hendes indsats og erfaringer.

- Den nye naalakkersuisoq er jo en vi har kendt i rigtig mange år i lokalsamfundet og som er rigtig dygtig, lød det for eksempel fra Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

Martha Abelsen forlod ellers politik for tre år siden, da hun blev afdelingschef i Indenrigsafdelingen i Selvstyret og senest har hun fungeret som afdelingschef i Socialstyrelsen.

Men i høj grad forbindes hendes navn med den nu hedengangne kommunalforening, KANUKOKA, hvor hun i 2010 blev hun så valgt som formand for KANUKOKA.

Politisk har hun slået sin folder i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor hun har været viceborgmester. Ved valget 2013 forsøgte hun at blive borgmester i kommunen, men det lykkedes ikke at slå Asii Chemnitz Narup (IA) af pinden.

Ved dannelsen af den seneste koalition for omkring en måned siden, valgte Kim Kielsen at lægge socialområdet og sundhedsområdet sammen. Det bliver nu Martha Abelsens opgave, at tackle problemstillinger som den permanente personalemangel i sundhedsvæsenet, få styrket kræftbehandlingen, få overgrebspakken Killiliisa omsat til konkret handling, få sat ind mod selvmord og få alkoholloven til rent faktisk at modvirke alkoholmisbrug - for blot at nævne nogle af opgaver, der venter på den erfarne politiker.