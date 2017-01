Enoksen vil stramme bemandingsregler

I sidste uge proklamerede Hans Enoksen ellers, at det skulle være slut med at dispensere fra bemandingsreglerne. Enoksens hensigt var at sikre, at arbejdspladser i fiskerierhvervet forblev på grønlandske hænder og ikke blev taget af udenlandske fiskere.

Via en forespørgsel har Sermitsiaq.AG fået aktindsigt i, hvor mange dispensationer fiskeridepartementet har udstedt de seneste to år.

Overraskende svar

Svaret fra departementet er overraskende set i lyset af Hans Enoksens udmelding:

”Èn dispensation, som dækker over to officerer og to linefiskere”.

På den baggrund indrømmer Hans Enoksen over for Sermitsiaq.AG, at ”det er korrekt, at der som sådan ikke indberettes så mange som anført”.

Men det får ikke Hans Enoksen til at opgive ævred. Han proklamerer nu, at det er bemandingsreglern, der skal ændres.

- Bemandingsreglerne på trawlere skal strammes, så andelen af grønlandske officerer hæves fra det nuværende niveau på 60 procent, oplyser Hans Enoksen.

Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvor højt procentsatsen skal være, oplyser han over for Sermitsiaq.AG.

Makrelfiskeri giver nye udfordringer

I forbindelse med et nyt fiskeri på makrel siger Hans Enoksen videre:

- Vi arbejder på at tillade midlertidig indflagning af udenlandske fartøjer. Til dette fiskeri har vi derfor også behov for at belyse reglernes beskaffenhed. Det bør så vidt muligt være grønlandske besætningsmedlemmer som driver fiskeri i grønlandske farvande, fastslår han.

Fuld skattepligt

Ifølge bekendtgørelsen skal antallet af grønlandske officerer om bord på et fartøj, der er over 24 meter langt, være på mindst 60 procent. Og man betragtes som ”grønlandsk officer”, når man har folkeregister adresse i Grønland i hele to forudgående kalenderår, samtidig med at de i perioden har været fuldt skattepligtige til Grønland.

Følgende besætningsmedlemmer betragtes som officerer: skipper, styrmænd, kok/hovmester, trawlbas, fabriksleder og fabriksformand.