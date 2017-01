Enoksen vil have flere grønlændere på trawlere

- Dispensationen fra regler for Selvstyrets bekendtgørelse fra 2011 om bemanding af grønlandske fiskefartøjer må ophøre.

Sådan siger naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Hans Enoksen (PN), i en pressemeddelelse fra selvstyret.

For ifølge bekendtgørelsen må officererne ombord på et fartøj, der er over 24 meter langt, være på mindst 60 procent af besætningen, som har folkeregister adresse i Grønland, og har haft folkeregister adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår.

Ansæt flere grønlændere

- Vi kan ikke blive med at dispensere fra den gældende bekendtgørelse, hvor udenlandske fiskere bliver hyret i grønlandske fiskefartøjer, fremhæver Hans Enoksen.

For han mener, at der er arbejdsdygtige unge, som sagtes kan hyres ombord i fiskefartøjerne i landet.

Efterlyser oplysningskampagner

- Jeg mener, at fiskerierhvervet bør udføre oplysningskampagner i samarbejde med maritimcentret, hvor kampagnens budskab blandt andet er, at der findes grunduddannelser indenfor fiskeri, således eleverne i maritimcentret kan blive hyret ombord i fiskefartøjer som fiskeriassistenter efter endt uddannelse.

- Det er vejen frem, hvis vi skal opnå et uafhængigt bemandingsmønstre ombord i de grønlandske fiskefartøjer, lyder det fra naalakkersuisoq for fiskeri, Hans Enoksen.

