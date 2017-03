Den ekstraordinære indsats i Tasiilaq fortsætter

Sidste år satte Naalakkersuisut sammen med Kommuneqarfik Sermersooq ind med en ekstraordinær indsats i Tasiilaq.

Denne indsats skal fortsætte i år, skriver naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, forskning og kirke, Doris Jakobsen (S) i en pressemeddelelse.

Behov for fortsat indsats

En tragisk uge i starten af året, hvor der skete to selvmord og et drab, understreger betydningen af den fortsatte indsats.

- Desværre har Tasiilaq gennem årene været ramt af mange frygtelige tragedier, og der er derfor behov for en ekstra indsats, der kan hjælpe borgerne her og nu, skriver Doris Jakobsen (S) i en pressemeddelelse.

Sidste år bestod indsatsen fra Naalakkersuisus blandt andet af forældrekurser, misbrugsbehandling, etablering af et krisecenter og et rejsehold til behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Derudover blev en række en kommunale initiativer støttet.

Mulighed for uddannelsesinstitution

Nu er Naalakkersuisut sammen med kommunen i gang med at undersøge, hvordan der yderligere kan skrues op for indsatsen.

- Der er også behov for, at vi ser på, hvad vi på længere sigt kan gøre for at sikre en tryg hverdag, mener Doris Jakobsen.

Dette skal blandt andet ske ved at man vil give den regionale udvikling et skub både når det gælder erhverv, uddannelse og kulturen.

Et af de helt konkrete projekter går på, at Naalakkersuisut vil undersøge, om der er mulighed for at etablere en regional uddannelsesinstitution i byen.

Derudover skal der sættes ind med en bred indsats for at styrke erhvervsudviklingen, beskæftigelsen og opkvalificeringen.