Eksperter: Selvstændighed er længere væk

Det kan godt være at Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq i deres koalitionsaftale er blevet enige om, at Grønland uigenkaldeligt er på vej mod selvstændighed.

Det kan også godt være, at et flertal af befolkningen ifølge en måling fra HS Analyse bakker op, i hvert fald når de ikke i samme åndedrag bliver spurgt om, de vil give afkald på bloktilskuddet.

Rykket længere væk

Men spørger man i stedet 'de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik', som Center for Militære Studier på Københavns Universitet har gjort det, ligger selvstændigheden ikke lige om hjørnet.

I det netop udkomne sikkerhedspoliske barometer for 2017, er selvstændigheden faktisk kun rykket længere væk ifølge de adspurgte eksperter.

Imens knap 12 procent i 2013 var enige i, at Grønland ville blive selvstændigt inden for 10 år, er det nu kun knap to procent, der tror på det. Næsten 90 procent afviser at det skulle kunne lade sig gøre, imod 64 procent dengang.

Økonomi

Med de lidt længere briller på skimter lidt flere et uafhængigt Grønland. Men også her er tiltroen faldet. Imens knap 45 procent troede på, at Grønland ville stå på egne ben inden for 20 år i 2013, er det nu kun 13 procent. 72 procent afviser det fuldstændigt, imod 34 procent dengang.

Svarene viser, at eksperterne ikke lægger stor vægt på de grønlandske politikere og vælgeres vilje som drivkraft mod selvstændighed, men derimod den faktiske økonomi, lyder det fra hovedforfatter Kristian Søby Kristensen.

- Jeg vil tro, at den faldende tro på grønlandsk selvstændighed skyldes, at luften er gået lidt af ballonen i forhold til fremtidsudsigterne for råstofudvinding, så de ser en sammenhæng mellem økonomi og selvstændighed. Det tyder ikke på, at svarene svinger i forhold til intensiteten i den grønlandske debat, siger seniorforskeren.

