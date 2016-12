Pladserne i Forfatningskommissionen fordelt

Forfatningskommissionen, som Inatsisartut holdt over dåben på sit efterårsmøde mandag den 21. november, får syv medlemmer, der fordeles mellem de politiske partier efter deres størrelse i Inatsisartut: To pladser til Siumut, to pladser til Inuit Ataqatigiit, en plads til Demokraterne, en plads til Partii Naleraq og en plads til Atassut.

Demokraternes medlem af Lovudvalget Michael Rosing er spændt på at se, hvem partierne indstiller til kommissionen.

– Spørgsmålet er, om vi vil have en teknisk kompetent kommission, eller om vi vil have en politisk kommission, og når partierne kun skal udpege en eller højest to medlemmer, kan jeg frygte, at de vil pege på en af deres egne politikere, siger Michael Rosing til Sermitsiaq.

Naalakkersuisut kan desuden udpege to til tre faste tilforordnede til kommissionen.

– Igen er spørgsmålet, om det bliver fagpersoner eller folk med samme politi- ske observans som Naalakkersuisut, hvor alle tre partier er for selvstændighed, siger Michael Rosing.

