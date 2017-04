Drama i nord – Ane Hansen bliver alligevel borgmester

- Det har kunnet konstateres, at den aftale som er underskrevet om Qaasuitsoq Kujalleq mellem valgte medlemmer af Atassut og dele af Siumut ikke har et flertal af den kommende kommunalbestyrelse bag sig. Derfor har Inuit Ataqatigiit fortsat forhandlingerne og har banet vejen for en aftale som et flertal står bag, oplyses det i en fælles pressemeddelelse, som IA’eren Hans Aronsen og Siumuts Otto Jeremiassen har underskrevet.

Sprængt Siumut

Dermed er det et sprængt Siumut-parti med fem medlemmer bag sig, der nu støtter IA’eren Ane Hansen.

I alt 12 medlemmer støtter flertalskonstellationen.

Fra Inuit Ataqatigiit:

Ane Hansen

Peter Olsen

Hector L. Sørensen

Aqqa Samuelsen

Hans Aronsen

Thomas Petersen

Niels Kristensen

Fra Siumut:

Jess Svane

Timooq Mølgård

Otto Jeremiassen

Kristian Jeremiassen

Kristian Broberg

Under overskriften ”En nyskabende kommune med en sammenhængende og stærk ledelse” oplyses det, at Ane Hansen indtager borgmesterposten, mens Siumut får 1. viceborgmesterposten. Det er imidlertid ikke oplyst, hvem fra Siumut der skal være 1. viceborgmester.

- Vi folkevalgte. som har skrevet under på denne aftale .er enige om, at lede kommunen med borgerne i centrum og med stabilitet, troværdighed og ikke mindst en styrkelse af demokratiet som grundlæggende værdier, lyder det i pressemeddelelsen, der blev rundsendt kl. 01.44 i nat.

Regning uden vært

Den nye udviklng betyder, at Enok Sandgreen havde gjort regning uden vært, da han fredag eftermiddag proklamerede, at han i spidsen for Siumut havde indgået en aftale med Atassut-medlemmet Naja Petersen.

Der har åbenbart været så stor utilfredshed med Enok Sandgreens ageren, at de fem Siumut-medlemmer valgte at sprænge partiet og gå enegang med IA.

Enok Sandgreen opnåede færre personlige stemmer end Jess Svane under kommunalvalget i tirsdags.

Topscorerlisten så således ud: