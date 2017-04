Ane Hansen: Fornuften sejrede

Ane Hansen var først dømt borgmester, så fredag blev hun dømt ude og sent i nat var det en kendsgerning, at 12 medlemmer af den nye kommunalbestyrelse kunne pege på stemmeslugeren som kommende borgmester.

- Jeg er glad for, at folk med fornuft har fundet sammen, fordi vi har et stort arbejde foran os i kommunen, hvor vi skal have forbedret den kommunale service over for borgerne, siger Ane Hansen til Sermitsiaq.AG.

- Det er vigtigt, at vi ikke går ind i en tid med ærgrelse og splittelse på grund af de vigtige opgaver, der ligger foran os, fastslår Ane Hansen, der ikke vil kommentere splittelsen i Siumut, hvor to personer med Enok Sandgreen i spidsen står uden for den aftale, der er indgået mellem IA og Siumut.

1. viceborgmester

Den kommende borgmester oplyser, at posten som 1. viceborgmester skal tilgå Siumut, og at partiet først senere beslutter sig for, hvem det skal være.

Om forløbet siger Ane Hansen:

- Det forbavsede os, at Enok Sandgreen kunne proklamere, at han nu var borgmester fredag eftermiddag. På det tidspunkt gik vi i gang med at forhandle med Siumut, og det lykkedes sent i nat at nå frem til en aftale, siger Ane Hansen, der under valget blev topscorer med 350 personlige stemmer.

To fra Siumut er velkomne

Hun håber, at de to Siumut-medlemmer, som tabte magtkampen, vil tilslutte sig det brede flertal, der nu er en realitet.

- De skal være velkommen til at indtræde bag flertallet, for vi har et stort arbejde foran os, siger Ane Hansen.