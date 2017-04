Doris vil ikke tvinge KNR til at sende Inatsisartut-møder

Inatsisartut og Naalakkersuisut kan ikke tvinge KNR til at sende Inatsisartuts møder direkte i radio.

Det siger naalakkersuisoq for kultur Doris Jakobsen (S), i et svarnotat i forbindelse med Inatsisartuts behandling af forslaget om, at KNR bør sende Inatsisartut-møderne direkte i radioen.

Kan ikke tvinges

Naalakkersuisut er enig med forslaget fra Formandskabet, at befolkningen skal have adgang til at følge med i møderne i Inatsisartut-salen.

Men KNR kan ikke tvinges til at sende møderne, da public service-stationen er en selvstændig offentlig institution, og i public service-kontrakten står der ikke, at KNR er forpligtet til at sende møderne i KNR-radio.

Dog er der mulighed for at får loven ændret, der vil medføre, at KNR allerede fra starten af 2018 forpligtes til en sådan transmission, oplyser Doris Jakobsen.

Brug af lokale radiostationer

Men Naalakkersuisut ønsker, at man bør finde løsninger i denne sag.

- Det bør overvejes, om de lokale radiostationer kan blive delagtiggjort i realiseringen af ønsket om direkte transmissioner fra møder i Inatsisartutsalen, lyder det fra Doris Jakobsen.

Dermed er Naalakkersuisut imod forslaget om, at KNR bør sende Inatsisartut-møderne i radioen.