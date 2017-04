KNR mener Inatsartuts formandskab er på en demokratisk glidebane

Nukaraq Eugenius er bekymret over det forslag, som Inatsisartut har behandlet i dag - meget bekymret endda.

I sin funktion af formand for bestyrelsen for KNR har han derfor sendt et åbent brev til formandskabet for Inatsisartut, der står bag forslaget om at pålægge KNR at genoptaget transmissionerne af møderne i Inatsartut i radioen.

- Inatsisartuts formandskabs ønske om at tvinge KNR til at sende Inatsisartuts samlinger i radioen er et brud på armslængdeprincippet, der skal sikre et stærkt og uafhængigt medie, og dermed er det også en farlig glidebane, i forhold til at bevare et sundt og moderne demokratisk samfund, indleder bestyrelsesformanden sit brev.

KNR afskaffede sidste forår transmissionerne i radioen efter at Inatsisartut havde flyttet mødetidspunktet. Formålet var blandet andet at gøre plads til en fornyelse af programfladen på radioen.

- Alle skal kunne følge med

Transmissionerne på KNR TVs kanal 2 og på internettet fortsatte dog. Det er imidlertid ikke godt nok, mener Inatsisartuts formandskab, da folk på arbejde dermed er afskåret fra at følge med i debatterne i salen.

- Det afgørende for mig er, at borgerne får mulighed for at deltage i debatten. Og for at de kan det, skal de kunne følge med i debatterne i salen. KNR Radio er det eneste virkelig landsdækkende medie, og derfor finder jeg det naturligt, at de sender fra salen, siger Inatsisartuts formand, Lars-Emil Johansen, til Sermitsiaq.AG og understreger samtidig, at hele formandskabet står bag forslaget.

- Beskyt den frie presse

Men politikerne skal helt og aldeles holde sig fra KNRs programplanlægning, mener Nukaraq Eugenius.

- Det er netop vigtigt for det sunde og moderne demokrati at have uafhængige medier, der ikke styres politisk. Det hører ingen steder hjemme, at politikere vil diktere, hvad den frie presse skal skrive eller sende, og i sidste ende er det borgerne i samfundets ret til fri information, der står på spil, skriver han i sit åbne brev.

Ekstra kanal en mulighed

Lars-Emil Johansen på sin side opfatter det som et stort demokratisk problem, at befolkningen ikke længere kan høre debatterne i radioen.

- Informationerne skal være frit tilgængelige. Borgerne skal kunne lytte til, hvad hver enkelt politiker siger i salen uden at være afhængig af, hvad en journalist vælger at plukke ud, siger han.

Lars-Emil Johansen peger på, at man kan etablere en ekstra radiokanal, KNR2, der så kunne sende fra møderne i Inatsisartut. Men han fastslår, at det nu er op til kultur- og uddannelsesudvalget at nå frem til, præcist hvordan forslaget skal se ud.

Lars-Emil Johansen, kan man forestille sig, at Inatsisartut selv driver denne ekstra kanal?

- Det kan man vel godt, men så skal den ligge tæt på KNRs kanaler, så folk kan finde den.

Tager udgangspunkt i lytterne

Nukaraq Eugenius fastslår, at KNR selv planlæggee sine programmer med hjælp fra brugerråd, årlige seer- og lytterundersøgelser samt med udgangspunkt i publice service kontrakten. Sidstenævnte blev underskrevet så sent som sidste sommer.

- Ris, ros, kritik og debat om KNR er altid velkommen og vigtigt for vores virke. Men direkte politisk styring vil være ødelæggende for public service stationens troværdighed, skriver bestyrelsesformanden videre.

Lars-Emil Johansen siger, at formandskabet har undersøgt, at der ikke rent juridisk er noget vejen for, at stille dette krav, eventuelt som et tillæg til public service kontrakten.

- Det vigtige for mig, er blot, at Sakæaus og Benjamin kan følge med, siger han.

Lytterundersøgelse

Nukaraq Eugenius understreger derimod, at netop Sakæaus og Benjamin er glade for de programmer, der har erstattet transmissionerne fra salen. Han henviser her til den netop offentliggjorte lytter- og seerundersøgelse.

- Det ligger os derfor fjernt, at tilsidesætte lytternes glæde ved vores programvirksomhed for at sende Inatsisartuts samlinger midt i den bedste sendetid, skriver han i sit brev.