Delegation fra Inatsisartut deltog i Arctic Frontiers

Delegationen er netop vendt hjem fra en stor konference i Norge, hvor en række lande var repræsenteret på øverste niveau.

Inatsisartut politikerne deltog i konferencens politiske del, hvor et af hovedemnerne var dilemmaet mellem udvikling for Arktis og beskyttelse af naturressourcerne.

- Udviklingen skal ske gennem bedre teknologi og uddannelse og ikke mindst gennem billigere og bedre kommunikation-, og infrastruktur. Udnyttelse af Arktis naturressourcer kan bidrage til det økonomiske grundlag for udviklingen, men udnyttelsen skal være bæredygtig, lyder det i en pressemeddelelse fra delegationen.

De understreger, at der ikke kun findes ét Arktis, men mange forskellige små og større samfund – og mener derfor, at den globale udvikling skal anvendes til at finde lokale løsninger.

Ærgrer sig over Naalakkersuisut

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalget finder det ærgerligt, at Naalakkersuisut ikke var repræsenteret på Arctic Frontiers.

- Grønland er en central del af Arktis, og vi skal ikke være tilskuere til udviklingen i Arktis, men være med til at sætte dagsordenen. Uden grønlandsk deltagelse på regeringsniveau bidrager vi – uden at ville det – til en beklagelig tendens til, at arktiske fora domineres af lande uden for Arktis, lyder det fra delegationen.

- Accepterer neokolonialisme

Delegationen fra Inatsisartut mener, at de arktiske lande skal selv være retningssættende for udviklingen i Arktis, ’’at overlade det til andre at formulere mål og visioner, er at acceptere neokolonialisme’’, som det bliver formuleret i pressemeddelelsen.

- Delegationen vil gerne opfordre Naalakkersuisut til at arbejde for, at dialogen om Arktis skal ske med inddragelse af de folk, der bor i Arktis. Kort sagt: Vi bor her, og udviklingen skal ske i samarbejde med os, og gerne i form af konkrete initiativer med hele verden.

Debat om selvstændighed

Delegationen mødtes efter konferencen med studerende, som deltog i Arctic Frontiers Student Forum, og som alle har en interesse for Arktis til fælles.

- Mødet skulle oprindeligt have handlet om Grønlands udenrigspolitik, men kom hurtigt til at handle om arbejdet med selvstændighed, og debat- og spørgelysten var stor.

Følgende medlemmer af udvalget deltog i Arctic Frontiers: Næstformand Justus Hansen (D), Vivian Motzfeldt (S), Bendt B. Kristiansen (IA), og Per Rosing-Petersen (PN).

