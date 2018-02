Instruktør: Forkælede med gode historier

Aka Hansen er en ung fremadstormende filminstruktør. Hun har netop vundet filmbladet Ekkos pris for bedste dokumentar i 2017 for hendes film om Small Time Giants.

LÆS OGSÅ: Hun rejste til prisshow og vandt

AG bringer i denne uge et stort portræt af kunstneren, der blandt andet sigerm at hun kan trække på den grønlandske fortællertradition.

- Vores rigdom er de gode historier. I Grønland har vi en virkelig lang tradition for myter og sagn. Vi er vilde med at fortælle spøgelseshistorier. Vores kultur er så rig på fortællinger. Jeg kunne godt forestille mig, at der var stof til en Disney-film i myten om Havets Moder og i historien om Kaassasuk. Det er de gode historier, vi skal satse på, siger hun til AG.

Du kan læse hele det udførlige portræt i det seneste nummer af AG: