Chemnitz Larsen kræver klare svar om Grønnedal

I december indgik den danske regering en aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om, at Grønnedal skal genåbnes.

Inuit Ataqatigiits medlem af folketinget Aaja Chemnitz Larsen stiller en række spørgsmål til den danske regering, hvor hun vil have svar på, hvordan Naalakkersuisut har været inddraget i den nye beslutning om at genetablere forsvaret i Grønnedal og om andre aktører end forsvaret kan bruge Grønnedal i fremtiden.

Spørgsmål til minister

- Ifølge Naalakkersuisut er de orienteret, men har ikke været taget til råds i beslutningen om at afvise en kinesisk investor. Det er ikke acceptabelt, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun mener samtidigt, at Naalakkersuisut kunne have været mere opsøgende når de vidste, der var interesse for Grønnedal fra kinesisk investor.

Aaja Chemnitz Larsen ønsker at blandt andet få svar på fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), om hvor stort et område af Grønnedal forsvaret planlægger at anvende fremadrettet, samt om andre aktører og interessenter tænkes ind i anvendelsen af Grønnedal.

